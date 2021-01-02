جدة - نرمين السيد - ترأس البابا ثيودروس بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهى، اليوم الجمعة، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2021، وعيد ختانة يسوع بالجسد، وعيد القديس باسيليوس الكبير، فى كاتدرائية بشارة والدة الإله فى المقر البطريركى بالإسكندرية.





وفى كلمته، تحدث بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، بعبارات الامتنان على الدعم، الذى قدمته اليونان وقبرص وكنيستهما لبطريركية الإسكندرية، وللتضامن الحقيقى والمحبة، التى أبدتها كنيستان لبطريركية الإسكندرية لعمل الإرساليات فى إفريقيا. وختم البابا ثيودروس بالقول: "اليونان وقبرص دائمًا إلى جانبنا ونشكرهما". كما وجه صاحب الغبطة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالعام الجديد، وشكره على دعمه لبطريركية الإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يشكر السيسى لدعمه للبطريركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.