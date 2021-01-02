فيديو : كورونا التهم الرئتين .. وائل الإبراشى يكشف تطورات حالته الصحية

جدة - نرمين السيد - وأكد أديب، خلال برنامج "الحكاية"، الذى يعرض على قناة "إم بى سى مصر"، أنه قام بالاتصال بالإعلامى الكبير وائل الإبراشى، الذى قال إنه تم نقله فى سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات ولم يتمكن من الحديث على الهواء.
وأضاف على لسان الإبراشى فى رسالة له: "تم نقلى فى سيارة إسعاف وفى حالة حرجة وتمكن فيروس كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين.. والآن حالتى بدأت تتحسن رغم صعوبة الحالة".
وفى وقت سابق، أكدت الصفحة الرسمية لـ الإعلامى وائل الإبراشى، على موقع "فيسبوك"، تحسن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه متواجد الآن بغرفة عادية وليس فى العناية المركزة.
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