محافظ بورسعيد يشيد بدور أئمة الأوقاف فى السيطرة على المساجد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة لكل من المحافظ ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لتفقد بعض المساجد التى تم رفع كفاءتها بمحافظة بورسعيد بالتعاون بين الوزارة والمحافظة.

كما أشاد المحافظ بدورهم الرائد فى نشر الوعى والفكر الوسطى بالمحافظة، وسيطرتهم على المساجد، وعدم تمكين أى من الجماعات المتطرفة من استغلال المساجد، مثمنا التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف فى مجال عمارة المساجد.

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