إتقان الصنائع والحرف سبيل الأمم المتقدمة .. موضوع خطبة الجمعة القادمة

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة، فى بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، إذ أكدت ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ديننا دين الإتقان فى كل شىء، وأنه عنى عناية بالغة بذلك، سواء فى مجال الصناعة أم فى مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان.

وأوضح، أن دورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل فى حياتنا وما عداه هو الشاذ الذى لا يقاس عليه و لا يمكن القبول به .

واختتم الوزير: "نسأل الله العلى القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".