عمرو أديب مهنئًا المصريين بالعام الجديد : خشو برجلكم اليمين

جدة - نرمين السيد - وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذى يُعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أنه لن يأتى أسوأ من السنة الماضية، مؤكدا أن 2020 درسًا لاستكشاف نعمة الله التى كُنا نعيش فيها ويقدرها.

وأشار إلى أنه يتمنى عودة الحياة لوضعها الطبيعى وتكون 2021 عام جيد دون التطرق لتوقعات علماء الفلك والأبراج، وأوضح أن مصر فى 2020 لم تر مصائب مثلما رأت مجتمعات أُخرى مصائب كبيرة.