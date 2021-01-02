نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا المستجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المكتب الإعلامي لعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، خبر إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها أمس.

وقال بيان صادر عن المكتب اليوم أن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

واختتم موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبًا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.