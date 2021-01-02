فطور صحي.. طريقة جديدة لعمل البيض

الفطور الصباحي يعتبر من أهم الوجبات الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال اليوم، ولن يستطيع الإستغناء عنها، حيث تعتبر تلك الوجبة أساس اليوم كي تمدك بالطاقة سواء للعمل، أو المذاكرة، أو إنجاز بعض المهام الأخرى.

دوت الخليج يقدم لكِ طريقة جديدة لعمل البيض، لتحضير وجبة فطور مميزة وفريدة من نوعها، وكذلك صحية وخفيفة.

مقادير الوصفة:

- بيض

- جبنة رومي

- جبنة موتزاريلا

- بقدونس مفروم

- بقسماط

- سمنة

- ملح وفلفل أسود

