فطور صحي.. طريقة جديدة لعمل البيض

بيض بالجبن - ارشيفية
الفطور الصباحي يعتبر من أهم الوجبات الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال اليوم، ولن يستطيع الإستغناء عنها، حيث تعتبر تلك الوجبة أساس اليوم كي تمدك بالطاقة سواء للعمل، أو المذاكرة، أو إنجاز بعض المهام الأخرى.
دوت الخليج يقدم لكِ طريقة جديدة لعمل البيض، لتحضير وجبة فطور مميزة وفريدة من نوعها، وكذلك صحية وخفيفة.
مقادير الوصفة:
- بيض
- جبنة رومي
- جبنة موتزاريلا
- بقدونس مفروم
- بقسماط
- سمنة
- ملح وفلفل أسود
طريقة تحضير الفطور:
- ضعي القليل من السمنة في صينية، ومن ثم رشي عليها البقسماط.
- كسري البيض في طبق صغير ويرش بالملح والفلفل الأسود.
- اخلطي البيض مع البقدونس والبقسماط والجبن.
- ضيفي على الوجه سمنة مقدوحة.
- ضعي الصنية في الفرن حتى تمام النضج، ليكون طبق الفطور جاهزًا.
- يمكنك أن تضعي بجواره طبق طماطم بالبهارات.
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