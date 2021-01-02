كشوف المرشحين لانتخابات المحامين اليوم ..والمرحلة الأولي 7فبراير

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، صباح اليوم السبت، الكشوف الأولية للمرشحين وفقا للجدول الزمني للانتخابات المنتظر أن تجري على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

يأتي ذلك وفق الجدول الزمني لانتخابات نقابة المحامين، بدأت تلقى أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تتلقى الطعون و التنازلات خلال الفترة من 3 لـ 5 يناير وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير الجارى بعد الفصل في الطعون والتظلمات.

انتخابات نقابات المحامين الفرعية

المستندات التي تم تقديمها من المرشحين على مقاعد (النقيب والعضوية والشباب) تضم طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.، صورة كارنية 2020 لطالب الترشح، وصورة بطاقة الرقم القومي، شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان، وشهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة، شهادة بسداد رسوم الاشتراك، الكشف الطبي من أحد المستشفيات الحكومية يشمل (نفسية وعصبية – سموم)، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.