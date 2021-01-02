صحة عمرو موسي جيدة بعد تأكد إصابته بكورونا والأمين العام يؤكد:حالتي لا تستدعي الانتقال للمستسفي

قال عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدولة العربية السابق، أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع لعزل منزلي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، والأمور لا تستدعي الانتقال لأي من المستيفيات حتي الآن، مشيرا إلي أن عدد من الأطباء يتابعون أوضاعه الصحية بشكل دقيق.

إصابة عمرو موسي بكورونا

حديث عمرو موسي عن إصابته بفيروس كوروناـ جاب بعد بيان رسمي صادر عن مكتبه مساء الجمعة متضمن ثبوت تشخيصه بمرض كوڤيد ١٩ بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بها وأن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ موضحا أنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

عمرو موسي توجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

حالات كورونا الجديد بمصر

مصر سجلت 1409 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس أمس الجمعة ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع وفاة 56 حالة جديدة ليكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر ب فيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 139471 حالة من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها، و 7687 حالة وفاة.

يشار إلي أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وقررت الحكومة الخميس الماضي تأجيل كافة الأمتحانات والدراسة في ضوء تدابير المواجهة الشاملة لأزمة فيروس كورونا بعد أن تزايد الأعدا بشكل كبير، وسط قرارات صارمة بشأن تطبيق الغرامات الفورية علي عير الملتزمين بالكمامة ودفع 50 جنية بشكل فوري، وذلك فى ضوء المصلحة العامة للمواطنين وترتيبات القيادة السياسية التى تضع في أولوياتها بشكل مباشر صحة وسلامة المواطنين.