أكرم حبيب وجورج بباوى ينعيان الأب الراهب باسيليوس المقارى

وتابع: "أبونا باسيليوس المقارى، أو الأستاذ يسرى لبيب سابقاً الخادم الشهير، والراهب الروحى فيما بعد، وصاحب الاختبار المسيحى الناطق، واللاهوتى الضليع المشهود له من كنائس كثيرة خارج مصر، وأستاذ اللغة اليونانية القديمة، وعالم كتابات الآباء، والكاتب الروحى صاحب القلم السلس المعبر، وقبل كل شىء الخادم النارى الذى قضى حياته كلها يجول يصنع خيرا ويكرز بالكلمة، ويبحث عن النفوس".
وأضاف الدكتور أكرم قائلا: "عرفت أبونا باسيليوس منذ حوالى عام 1989، أى من ثلاثين سنة، وقد أتجرأ وأمتلك الجرأة فأقول إننا خدمنا معاً، أو هكذا أراد الرب وشاءت محبته أن يلقى بى فى أماكن مختلفة، فى كل منها أجد نفسى وكأنها الصدفة فى مكان واحد مع عمالقة وجبابرة فى كرم الرب، كان منهم أبونا باسيليوس، خدمنا سنوات طويلة معاً فى مجلة مدارس الأحد".
وأردف: "لى الكثير من الذكريات مع أبونا باسيليوس، سواء فى مجلة مدارس الأحد، أو فى مجلة مرقص، أو فى الدير، أو فى استراحة الساحل الشمالى مع أبونا متى، أو حتى فى منزلنا بالجيزة، قصص ومواقف وأحداث لا يمكن إلا أن تكون جزءاً من تاريخ الكنيسة المعاصر".
وأوضح: "لقد تعلمت من أبونا باسيليوس الكثير والكثير، تعلمت منه أولاً العمل المستمر، والعمل ثم العمل ثم العمل مادام نهاراً، وتعلمت منه أهمية دراسة وإتقان اللغة اليونانية لدراسة نصوص العهد الجديد، وتعلمت منه كيف أقرأ وأدرس كتابات الآباء بطريقة مختلفة غير تقليدية، وتعلمت منه قبل كل شيئ كيف نخدم رب المجد داخل كنيسته لا أن نخدم كنيسة الأمجاد بعيداً عن ربها".
كما نعى الدكتور العلامة چورج حبيب بباوى، الأب باسيليوس المقارى، قائلا: "رحيل الآب باسيليوس المقارى كان بمثابه صدمة لى لأنه كان صديقا عزيزا وكان رجلا حقانيا لا يهاب إنسانا وهو من رحيق شهيت وقبس من القمص متى المسكين".
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