جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصفحة، أن حالته الصحية الآن مستقرة داخل غرفة عادية، وليس داخل غرفة رعاية مركزة بمستشفى زايد التخصصى.
وأشارت إلى أن الإبراشى حالته مستقرة الآن بعد أن تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين فى اليومين الماضيين.
ومن ناحيته، ووفقا لما نشرته الصفحة، أكد الإبراشى، أنه على ثقة تامة بالشفاء بإذن الله تعالى، مطالباً جمهوره ومحبيه بالدعاء له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالته مستقرة .. وائل الإبراشى يطالب الجمهور بالدعاء له بعد إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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