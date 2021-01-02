حالته مستقرة .. وائل الإبراشى يطالب الجمهور بالدعاء له بعد إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصفحة، أن حالته الصحية الآن مستقرة داخل غرفة عادية، وليس داخل غرفة رعاية مركزة بمستشفى زايد التخصصى.

وأشارت إلى أن الإبراشى حالته مستقرة الآن بعد أن تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين فى اليومين الماضيين.

ومن ناحيته، ووفقا لما نشرته الصفحة، أكد الإبراشى، أنه على ثقة تامة بالشفاء بإذن الله تعالى، مطالباً جمهوره ومحبيه بالدعاء له.