قطع المياه بعدد من مناطق القاهرة 10 ساعات اليوم بسبب تحويل خط رئيسى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان صحفى سابق، أن القطع بمناطق "الشيراتون بالكامل – الملتقى العربى – الكلية الحربية"، وذلك نظراً لقيامها بتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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