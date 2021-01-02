الأرصاد: طقس اليوم.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة...

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي المناطق بامتداد منخفض السودان.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس السبت 2 يناير، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا والرياح معتدلة مع تكون شبورة مائية صباحاً.

ويسود وفقاً لخبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس السبت مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وبارد على جنوب سيناء بينما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحرالأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 21 12

وادى النطرون 20 11

طنطا 20 11

شبين الكوم 20 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 14

مطروح 19 08

السلوم 20 09

سيوة 19 06

بورسعيد 22 15

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 21 12

نخل 19 04

نويبع 24 19

طابا 22 13

كاترين 18 03

الطور 23 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 09

المنيا 21 07

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 11

ادفو 25 11

أبوسمبل 25 11

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 26 18

ابو رماد 25 17

حلايب 24 19

رأس حدربة 25 18