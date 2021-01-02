وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة، أن قنوات CBC العامة و CBC سفرة و CBC دراما غيرت ترددها وعلي المشاهد تنزيل التردد الجديد.
وأضاف في بوست علي صفحته الشخصية أن تغيير التردد امر هندسي في النايل سات للقنوات المصرية، وكل مجموعة قنوات لها دورها في توقيت معين.
و لتغيير الترددات الجديدة ٢٠٢١ عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر:
اضغط على زر Menu أو القائمة.
ثم اختر خيارات أو Options.
اختار تثبيت أو Installation.
اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.
اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
ادخل التردد
اختر رأسي V أو أفقي H.
اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.
انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا قم بعمل حفظ أو Save.
وهنا تجدون ترددات القنوت التي تم تغييرها مع بداية العام الجديد ٢٠٢١ :
تردد قناة cbc الجديد 2021
تردد قنوات سي بي سي العامة
ومعدل الترميز: 27500
التردد: 11785
والقمر الصناعي: Nilesat
والاستقطاب: Vعامودي.
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال : cbc
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
تردد قناة cbc +2
معدل الترميز: 27500
والتردد: 11488
القمر الصناعي: Nilesat
ومعامل تصحيح الخطأ: 34
الاستقطاب: H افقي.
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2
تردد قناة سي بي سي سفرة
معدل الترميز: 27500
التردد: 11390
القمر الصناعي: nilesat
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc sofra
تردد قناة cbc اكسترا
القمر الصناعي: Nile sat
التردد: 11390
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc extra
تردد قناة dmc الجديد
11449 أفقي
معامل تصويب الخطا: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قنوات CBC الجديد
11785 رأسي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الحياة الجديد
12207 عمودي
تردد قناة النهار الجديد
11785 رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500
تردد قناة ON
10853 أفقي H
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على الترددات الجديدة 2021 للقنوات الفضائية وكيفية تغييرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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