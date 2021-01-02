نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان حسن الرداد زوج شقيقتها "إيمي" بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نعى الفنان آسر ياسين، والدة زوجته، سها إبراهيم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها مع محمد رحيم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، وفاة والدة حازم إمام لاعب نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . نشر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، صورة له مع زوجته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. وفاة والدة حازم إمام لاعب الزمالك.. وأسر ياسين ينعى والدة زوجته بكلمات مؤثرة.. ميريهان حسين تجهز لأغنية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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