يحدث اليوم: بدء استكمال الدراسة عن بُعد.. وكوكب الأرض يصل إلى أقرب نقطة من الشمس

يشهد اليوم السبت، الموافق، 2 يناير 2021، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة.. تستكمل الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

بورسعيد.. تنتهي أعمال الصيانة الكاملة التي خضعت لها المدينة الرياضية ببورسعيد الفترة الماضية، وفتح أبواب المدينة أمام الأعضاء، واستئناف جميع الأنشطة والبرامج والأكاديميات المنفذة بها.

القاهرة.. يصل كوكب الأرض في الساعة الثالثة و51 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة (13:51 بتوقيت جرينتش ) إلى أقرب نقطة لها من الشمس طوال عام 2021 بالكامل، وتسمي هذه النقطة فى مدار الأرض الإهليلجي حول الشمس بـ (الحضيض).

القاهرة.. ينطلق المعسكر الأخير لفراعنة المنتخب الوطني لكرة اليد تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا المدير الفني للفراعنة ومجدي أبو المجد المدرب العام ورودريجو مخطط الأحمال ومحمد إمام محلل الأداء الفني، ويرافق الجهاز الفني خلال معسكره الأخير بالقاهرة مؤمن صفا المشرف العام على المنتخبات القومية وأمين صندوق اتحاد اليد.

أوسلو.. ترفع النرويج الحظر المفروض على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

باريس.. تعتزم فرنسا تقديم موعد حظر التجوال الليلي من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد ليكون من الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساءً في 15 منطقة متضررة.