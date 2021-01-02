لتقليل فاتورة الكهرباء.. خطوات بسيطة تخفض استهلاك التكييف والدفاية

خطوات بسيطة تمكنك من خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بدون أن يؤثر على نمط الاستهلاك، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يوضح بعض النصائح التي تساعد على خفض استهلاك تكييف الهواء والدفاية الكهربائية للكهرباء خلال فصل الشتاء، وهى كالآتي:

أولا: تشغيل التكييف لتسخين الهواء:

1- تأكد من نظافة فلتر الهواء داخل التكييف.

2-تأكد من إحكام غلق النوافذ والأبواب.

3-اغلق النوافذ قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين بـ15 دقيقة.

4- ضبط التكييف على درجة 24 يقلل من استهلاك الكهرباء.

ثانيا- الدفاية الكهربائية:

1-ينصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة حفاظا على سلامة المواطنين أولا وكذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.

2-تأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.

- وينصح الجهاز باتباع هذه الخطوات للحماية من مخاطر الدفاية:

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.