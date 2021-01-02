أهم الأخبار.. أحمد شوبير يهاجم لجنة إدارة اتحاد الكرة.. وغلق طريق الكريمات الصحراوي بسبب الشبورة

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نعرض أبرزها على النحو التالي:

وقعا في حبها معًا.. شجار بين صديقيين بسبب امرأة والنتيجة صادمة.. صور

ما ينفعش شخص يتحكم في منظومة.. أحمد شوبير يهاجم قرارات لجنة إدارة اتحاد الكرة

شهامة عم هشام.. تعرض للسحل 30 مترا لإنقاذ الفتيات من التحرش في الغربية| تفاصيل

المرور تغلق طريق الكريمات الصحراوي بسبب الشبورة

بشرة خير عن الاقتصاد.. خبيرة أجنبية تكشف توقعات للأبراج الفلكية في 2021

أي حد يتمنى الانتماء للداخلية.. أكرم حسني: كنت أغني خلال الرحلات في كلية الشرطة

كيف يتم التعامل مع مُصابي كورونا في مستشفى الصدر بسوهاج؟.. نائب المدير تُجيب