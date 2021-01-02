نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نعرض أبرزها على النحو التالي:
وقعا في حبها معًا.. شجار بين صديقيين بسبب امرأة والنتيجة صادمة.. صور
ما ينفعش شخص يتحكم في منظومة.. أحمد شوبير يهاجم قرارات لجنة إدارة اتحاد الكرة
شهامة عم هشام.. تعرض للسحل 30 مترا لإنقاذ الفتيات من التحرش في الغربية| تفاصيل
المرور تغلق طريق الكريمات الصحراوي بسبب الشبورة
بشرة خير عن الاقتصاد.. خبيرة أجنبية تكشف توقعات للأبراج الفلكية في 2021
أي حد يتمنى الانتماء للداخلية.. أكرم حسني: كنت أغني خلال الرحلات في كلية الشرطة
كيف يتم التعامل مع مُصابي كورونا في مستشفى الصدر بسوهاج؟.. نائب المدير تُجيب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. أحمد شوبير يهاجم لجنة إدارة اتحاد الكرة.. وغلق طريق الكريمات الصحراوي بسبب الشبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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