خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين يناير 2021 عبر موقع دعم مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل الكثيرون عن خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين يناير 2021 عبر موقع دعم على شبكة الإنترنت خلال هذه الفترة، وذلك بعدما قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالحكومة المصرية بأنها بصدد البدء في السماح للمواطنين بتسجيل المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الفترة القادمة ومن ثم البدء في صرف السلع التموينية والخبر المدعم خلال الشهور المقبلة عبر المنافذ المعتادة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الفترة الماضية كانت قد شهدت عملية تنقية لمنظومة الدعم والتموين في مصر وذلك عن طريق حذف ملايين المواطنين من غير مستحقي الدعم وهذا بعدما رأت الحكومة بأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه وإن هناك ضرورة شديدة لحذف المواطنين غير مستحقي الدعم من أجل إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للمواطنين من مستحقي الدعم في مختلف محافظات الجمهورية.

وقد جاءت طريقة إضافة المواليد الجدد 2021 على بطاقات التموين على هذا النحو التالي:

اذهب إلى موقع دعم مصر عبر شبكة الإنترنت.

اختر خدمة تسجيل الدخول ومن ثم اكتب بيانات الدخول.

اضغط على خدمة تسجيل المواليد الجدد على البطاقة التموينية.

قم بكتابة المعلومات والبيانات المطلوبة والخاصة بأسماء وتواريخ ميلاد المواليد.

أرفق كل الأوراق المطلوبة.

اضغط على “تسجيل الطلب”.

رابط إضافة المواليد الجدد 2021 موقع دعم مصر

أصبح موقع دعم مصر واحد من المواقع الإلكترونية التي يكثر البحث عنها من قبل المواطنين في هذه الفترة، وذلك بعدما تأكد بأن عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021 ستكون من خلال موقع دعم مصر المخصص لتقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنظومة الدعم والتموين.

ويمكن الآن لكل المواطنين تسجيل وإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر شبكة الإنترنت من خلال زيارة “موقع دعم مصر“، والبدء في تطبيق الخطوات السابقة لحين الانتهاء من إضافة المواليد وتسجيلهم.