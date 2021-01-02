انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 في مصر من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديد من المتابعين عن مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 لمعرفة مواعيد الأعياد والمناسبات العامة في مصر وذلك لترتيب المواعيد والأعمال الخاصة حتي لا تتعارض مع مواعيد الأعياد ويحتفل الشعب المصري بالعديد من الأعياد منها الدينية والوطنية وعيد العمال وعيد شم النسيم ونقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء متابعي موقعنا مصر فايف مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 والتي يستحق عنها العامل في القطاع العام والقطاع الخاص أجر كامل طبقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة نتمنى لكم متابعينا الاستمتاع بالأعياد والأجازات لعام 2021.

مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021

نعرض لكم متابعينا خلال السطور التالية مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر ويتميز المصريون بالاحتفال بالعديد من الأعياد والمناسبات خلال السنة لعل أهمها:

أهم الأعياد الدينية خلال عام 2021

عيد الفطر المبارك

عيد الأضحي المبارك

المولد النبوي الشريف

عيد رأس السنة الهجرية

عيد الميلاد للشرقيين

أهم الأعياد الوطنية عام 2021

عيد ثورة 25 يناير

عيد ثورة 30 يونيو

عيد ثورة 23 يوليو

عيد 6 أكتوبر

عيد تحرير سيناء

أهم أعياد 2021

عيد العمال

عيد شم النسيم

العيد موعد الاجازة الرسمية عيد الميلاد للشرقيين الخميس 7 يناير 2021 عيد ثورة 25 يناير (عيد الشرطة) الاثنين 25 يناير 2021 عيد تحرير سيناء الأحد 25 أبريل 2021 عيد العمال السبت 1 مايو 2021 عيد شم النسيم الاثنين 3 مايو 2021 عيد الفطر المبارك الخميس 13 مايو 2021 عيد ثورة 30 يونيو الأربعاء 30 يونيو 2021 وقفة عرفات الاثنين 19 يوليو 2021 عيد الأضحي المبارك الثلاثاء 20 يوليو 2021 عيد ثورة 23 يوليو الجمعة 23 يوليو 2021 رأس السنة الهجرية الاثنين 9 أغسطس 2021 عيد نصر أكتوبر الأربعاء 6 أكتوبر 2021 المولد النبوي الشريف الاثنين 18 أكتوبر 2021

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