- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 في مصر من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديد من المتابعين عن مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 لمعرفة مواعيد الأعياد والمناسبات العامة في مصر وذلك لترتيب المواعيد والأعمال الخاصة حتي لا تتعارض مع مواعيد الأعياد ويحتفل الشعب المصري بالعديد من الأعياد منها الدينية والوطنية وعيد العمال وعيد شم النسيم ونقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء متابعي موقعنا مصر فايف مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 والتي يستحق عنها العامل في القطاع العام والقطاع الخاص أجر كامل طبقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة نتمنى لكم متابعينا الاستمتاع بالأعياد والأجازات لعام 2021.
مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021
نعرض لكم متابعينا خلال السطور التالية مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر ويتميز المصريون بالاحتفال بالعديد من الأعياد والمناسبات خلال السنة لعل أهمها:
أهم الأعياد الدينية خلال عام 2021
- عيد الفطر المبارك
- عيد الأضحي المبارك
- المولد النبوي الشريف
- عيد رأس السنة الهجرية
- عيد الميلاد للشرقيين
أهم الأعياد الوطنية عام 2021
- عيد ثورة 25 يناير
- عيد ثورة 30 يونيو
- عيد ثورة 23 يوليو
- عيد 6 أكتوبر
- عيد تحرير سيناء
أهم أعياد 2021
- عيد العمال
- عيد شم النسيم
|العيد
|موعد الاجازة الرسمية
|عيد الميلاد للشرقيين
|الخميس 7 يناير 2021
|عيد ثورة 25 يناير (عيد الشرطة)
|الاثنين 25 يناير 2021
|عيد تحرير سيناء
|الأحد 25 أبريل 2021
|عيد العمال
|السبت 1 مايو 2021
|عيد شم النسيم
|الاثنين 3 مايو 2021
|عيد الفطر المبارك
|الخميس 13 مايو 2021
|عيد ثورة 30 يونيو
|الأربعاء 30 يونيو 2021
|وقفة عرفات
|الاثنين 19 يوليو 2021
|عيد الأضحي المبارك
|الثلاثاء 20 يوليو 2021
|عيد ثورة 23 يوليو
|الجمعة 23 يوليو 2021
|رأس السنة الهجرية
|الاثنين 9 أغسطس 2021
|عيد نصر أكتوبر
|الأربعاء 6 أكتوبر 2021
|المولد النبوي الشريف
|الاثنين 18 أكتوبر 2021
اقرأ أيضا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 في مصر من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.