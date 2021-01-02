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مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 في مصر من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر

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mohamed hassan 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 في مصر من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديد من المتابعين عن مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 لمعرفة مواعيد الأعياد والمناسبات العامة في مصر وذلك لترتيب المواعيد والأعمال الخاصة حتي لا تتعارض مع مواعيد الأعياد ويحتفل الشعب المصري بالعديد من الأعياد منها الدينية والوطنية وعيد العمال وعيد شم النسيم  ونقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء متابعي موقعنا مصر فايف مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 والتي يستحق عنها العامل في القطاع العام والقطاع الخاص أجر كامل طبقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة نتمنى لكم متابعينا الاستمتاع بالأعياد والأجازات لعام 2021.

الاجازات الرسمية خلال عام 2021

الاجازات الرسمية خلال عام 2021

مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021

نعرض لكم متابعينا خلال السطور التالية مواعيد الأجازات الرسمية خلال عام 2021 من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر ويتميز المصريون بالاحتفال بالعديد من الأعياد والمناسبات خلال السنة لعل أهمها:

أهم الأعياد الدينية خلال عام 2021

  • عيد الفطر المبارك
  • عيد الأضحي المبارك
  • المولد النبوي الشريف
  • عيد رأس السنة الهجرية
  • عيد الميلاد للشرقيين

أهم الأعياد الوطنية عام 2021

  • عيد ثورة 25 يناير
  • عيد ثورة 30 يونيو
  • عيد ثورة 23 يوليو
  • عيد 6 أكتوبر
  • عيد تحرير سيناء

أهم أعياد 2021

  • عيد العمال
  • عيد شم النسيم
العيد موعد الاجازة الرسمية
عيد الميلاد للشرقيين الخميس 7 يناير 2021
عيد ثورة 25 يناير (عيد الشرطة) الاثنين 25 يناير 2021
عيد تحرير سيناء الأحد 25 أبريل 2021
عيد العمال السبت 1 مايو 2021
عيد شم النسيم الاثنين 3 مايو 2021
عيد الفطر المبارك الخميس 13 مايو 2021
عيد ثورة 30 يونيو الأربعاء 30 يونيو 2021
وقفة عرفات الاثنين 19 يوليو 2021
عيد الأضحي المبارك الثلاثاء 20 يوليو 2021
عيد ثورة 23 يوليو الجمعة 23 يوليو 2021
رأس السنة الهجرية الاثنين 9 أغسطس 2021
عيد نصر أكتوبر الأربعاء 6 أكتوبر 2021
المولد النبوي الشريف الاثنين 18 أكتوبر 2021

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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