غدا ..الحكومة تطبق غرامات كورونا الفورية واستكمال الدراسة عن بعد بدءا من اليوم

تبدأ الحكومة غدا الأحد علي مستوي محافظات الجمهورية، تطبيق الغرامات الفورية ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية لماجهة كورونا، حيث أكد رئي الحكومة المهندس مصطفي مدبوبي أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.

الغرامات الفورية لمواجهة فيروس كورونا

الغرامات الفورية لمواجهة كورونا ستضمن التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اليوم استكمال الدراسة عن بعد وتأجيل الامتحانات

يأتي ذلك في الوفت الذي تعمل الحكومة أيضا علي تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور بعد أن وافقت علي المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من اليوم السبت وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

كورونا فى مصر

مصر سجلت 1409 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس أمس الجمعة ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع وفاة 56 حالة جديدة ليكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر ب فيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 139471 حالة من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها، و 7687 حالة وفاة.

يشار إلي أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.