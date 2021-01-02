أسعار الذهب اليوم السبت 2-1-2021.. استقرار بعد موجة من القفزات الجنونية

أسعار الذهب اليوم السبت 2-1-2021، يهتم العديد من المواطنين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج على مطالعة أسعار الذهب بشكل مستمر، لمعرفة إلى أي مدى وصل سعر جرام الذهب، حيث أنه بات من العوائق التي تعترض طريق الشباب قبل القدوم على الزواج لإرتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال العام الماضي.

يترقب العديد من الشباب والمستثمرين أسعار الذهب 2021 وسط مخاوف عديدة من زيادة الأسعار، وخاصة مع تذبذب قيمته في سوق الصاغة خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 18 سجل 709 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل 827 جنيهًا. أسعار الذهب عيار 24 سجل 945 جنيهًا سعر الجنيه الذهب 6616 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب 1898 دولارًا. ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب على مدار عام 2020 لينتهي العام بإرتفاع محوظ على المستوى العالمي، وكذلك في السوق المصري، حيث اقترب الذهب عالميًا من مستويات مرتفعة تعتبر الأعلى له على الإطلاق.

شهد سوق الذهب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بقيمة 7 جنيهات في كل عيار من الأعيرة المختلفة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي كان من شأنه عزوف العديد من المواطنين عن شراء الذهب، حيث اعتبره البعض سلعة غير هامة وابتعد الشباب عن شراء "الشبكة" بمالغها الباهظة ليكتفي كلًا منهم بالقليل من المعدن الأصفر، إلا أنه بات من الأمور التي تسبب مشاكل جمة بين العائلات أثناء اتفاقات الزواج.