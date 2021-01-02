تحديث أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 2-1-2021 في الأسواق

تحديث أسعار الخضروات والفاكهة تبعًا للأسعار المتداولة في الأسواق، تهتم ربة المنزل بأسعار الخضار والفاكهة، لذا تبحث بشكل دائم عن قائمة الأسعار في الصباح الباكر قبل أن تتجه إلى السوق لشراء كل ما تحتاجه، وذلك كي تتجنب الوقوع فريسة في مصيدة التجار.

تختلف أسعار الخضروات والفاكهة من تاجر لآخر ومن سوق لآخر، وهنا يحاول التاجر المراوغة في الأسعار ورفعها عن السعر الطبيعي، لذا دوت الخليج يقدم لكِ قائمة بمتوسط أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.

أسعار الخضروات والفاكهة

ارتفعت أسعار الطماطم على مدار الفترة الماضية بشكل جنوني، الأمر الذي تسبب في غضب عارم بين المواطنين، حيث وصلت إلى 15 جنيهًا، إلا أنها عادت لسعرها الطبيعي بعد فترة طويلة، حيث سجلت 5 جنيها في الأسواق، وسجل سعر الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصل سعر البطاطس إلى 5 جنيهات.