تحديث أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 2-1-2021 في الأسواق

اسعار الخضروات والفاكهة- ارشيفية
تحديث أسعار الخضروات والفاكهة تبعًا للأسعار المتداولة في الأسواق، تهتم ربة المنزل بأسعار الخضار والفاكهة، لذا تبحث بشكل دائم عن قائمة الأسعار في الصباح الباكر قبل أن تتجه إلى السوق لشراء كل ما تحتاجه، وذلك كي تتجنب الوقوع فريسة في مصيدة التجار.
تختلف أسعار الخضروات والفاكهة من تاجر لآخر ومن سوق لآخر، وهنا يحاول التاجر المراوغة في الأسعار ورفعها عن السعر الطبيعي، لذا دوت الخليج يقدم لكِ قائمة بمتوسط أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.
أسعار الخضروات والفاكهة
ارتفعت أسعار الطماطم على مدار الفترة الماضية بشكل جنوني، الأمر الذي تسبب في غضب عارم بين المواطنين، حيث وصلت إلى 15 جنيهًا، إلا أنها عادت لسعرها الطبيعي بعد فترة طويلة، حيث سجلت 5 جنيها في الأسواق، وسجل سعر الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصل سعر البطاطس إلى 5 جنيهات.
سجل سعر الفلفل الرومي 5 جنيهات، كما سجل البصل الأبيض 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وسعر الليمون البلدي أصبح يتراوح بين 7-10 جنيهات.
بلغ سعر كيلو الكوسة إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد، ووصلت سعر الفاصوليا إلى 24 جنيه، أما الجزر فقد سجل 7 جنيهات.
أسعار الفاكهة في الأسواق
سجل سعر الموز المستورد 11 جنيه في الأسواق، وتراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات، وبلغ سعر المانجو الزبدية 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا.
وصل سعر البرتقال البلدي في الأسواق 6 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 حتى 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات.
بلغ سعر التفاح المصري 15 جنيهًا، وتراوح سعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل الكيوي 3 جنيه للواحدة، وسعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات.
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