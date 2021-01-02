مباريات اليوم الدوري المصري

تستمر اليوم منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، وذلك بثلاث مباريات تبدأ افي الثانية والنصف ظهرا، وتنتهي في التاسعة والنصف مساءا.

مباريات الدوري المصري اليوم



في المواجهة الأولى يستضيف فريق سموحة صاحب المركز التاسع برصيد خمس نقاط، فريق سيراميكا كليوباترا محتل المركز السابع برصيد ست نقاط.

ويأتي سموحة من خسارة أمام فريق الزمالك بنتيجة 2-0، كما يأتي سيراميكا من خسارة أيضا أمام بيراميدز بنتيجة هدف للاشيء.

يحل الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، ضيفا على فريق طلائع الجيش محتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

يدخل طلائع الجيش المباراة قادما من خسارة من غزل المحلة بنتيجة 2-1، كما يأتي الاتحاد السكندري من هزيمة قاسية أمام فريق الأهلي بنتيجة 4-0.

ويختتم اليوم بمواجهة مرتقبة يحل فيها فريق الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد سبع نقاط، ضيفا على فريق إنبي محتل المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط.

ويأتي الزمالك من فوز على سموحة بنتيجة هدفين للاشيء، بينما يأتي إنبي من تعادل مع غزل المحلة في الجولة قبل الماضية.

مباريات اليوم بالموعد



سموحة سيراميكا كليوباترا 2:30 ظهرا

طلائع الجيش الاتحاد السكندري 5:00 مساءا

موعد مباراة الزمالك اليوم



إنبي الزمالك 7:30 مساءا

نتائج مباريات الجولة الخامسة



فاز الإسماعيلي على أسوان بنتيجة هدفين نظيفين، سجلهما كل من فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 61، ومحمد صادق بالدقيقة 80.

فاز فريق الجونة على فريق مصر المقاصة، بنتيجة هدف للاشيء سجله جوزيف نجويم بالدقيقة 11.

وحقق المقالولون العرب أول فوز له على حساب الصاعد الجديد البنك الأهلي، بعدما فاز عليه بنتيجة 2-0، سجلهما كل من لويس إدوارد في الدقيقة 59، وسيف الدين الجزيري بالدقيقة 85.

خسر فريق غزل المحلة بنتيجو 1-0، بهدف لعمر كمال في الدقيقة 78.

وانتصر فريق بيراميدز بصعوبة، في مباراة دراماتيكية جمعت بينه وبين الإنتاج الحربي، انتهت بنتيجة 3-2 لصالح بيراميدز، حيث سجل لبيراميدز كل من عبدالله السعيد "18"، رمضان صبحي "92"، وإيريك تراوري "96"، بينما سجل للإنتاج الحربي كل من معاذ الحناوي "45+7"، ومصطفى الجمل "61".

نتيجة مباراة الأهلي



وفي آخر مباريات الجولة الخامسة حتى الآن تعادل فريق الأهلي سلبيا مع فريق الجونة بنتيجة 0-0.