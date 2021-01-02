الإخوان أصل البلاء والشرور ..ماذا قال الكاتب الكبير وحيد حامد قبل وفاته عن التنظيم الإرهابي

الكاتب الكبير وحيد حامة - أرشيفية
توفي صباح اليوم السبت السيناريست، والكاتب الكبير وحيد حامد، بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية طارئة، حيث كاني يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب.
وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد
صلاة الجنازة علي الكاتب الكبير وحيد حامد، ستقام ظهرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، حيث كان آخر ظهور له خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى وغيرهم.
صلاة الجنازة علي الكاتب الكبير وحيد حامد
وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963وضمت رحلته الفنية طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.
وحيد حامد وتنظيم الإخوان الإرهابي
ومن أشهر مقولاته تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي بأنهم أصل البلاء لأنهم مارسوا كل الشرور وحرموا بعض الأشياء على الناس وتعاون معهم السلفيون.
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