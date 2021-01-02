اليوم.. قطع المياه عن القطاع الشرقي بمدينة الشروق

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن قطع المياه عن القطاع الشرقي، والذى يضم الأحياء(١ - ٢ - ٣ - شرق المناطق من ١ : ٩ عمارات العائلى - منطقة النوادى اجتماعى - إسكان الشباب "الاجتماعى القومى" - التعاونيات - التعاونى - عباد الرحمن - أمون - الجيزة - سبرنجر)، وذلك بدءًا من الساعة الـ١٠ مساء اليوم السبت ٢ / ١ / ٢٠٢١، وحتى الساعة الـ٤ صباح غد الأحد ٣ / ١ /٢٠٢١.

قطع المياه في الشروق

وأوضح الغيطي، أن قطع المياه يأتي نظرًا لإستكمال تنفيذ مشروع مرافق مركز خدمات المدينة ٢، لإتاحة الأراضى للمستثمرين، وفي إطار الانتهاء من شبكات مياه الشرب الخاصة بقطع الأراضى وتجهيزها للربط على الشبكة الرئيسية.