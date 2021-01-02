تطوير التعليم بمجلس الوزراء يناقش الخطط المستقبلية

جدة - نرمين السيد - هنأ مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والشعب المصرى، بمناسبة العام الميلادى الجديد.





وأعرب المجلس فى اجتماعه الشهرى، اليوم السبت، عن أمله أن يحمل العام الجديد الخير والبركة لمصرنا الحبيبة وأن يرفع الوباء والكرب، وأن يعود العام الجديد على مصرنا العزيزة بمزيدٍ من التنمية والتقدم والازدهار.

وقال الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد مناقشة آلية تفعيل العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التى أبرمها الصندوق خلال الشهر الماضى، منها بروتوكول التعاون مع أكاديمية البحث العلمى بدعم المشروعات الطلابية بالمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم.

وأضاف الحيوى، أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة آلية تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الذى سيكون من خلاله صندوق تطوير التعليم هو الشريك الأكاديمى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وما يتطلبه هذا الأمر من إعداد للكوادر المدربة على نظم التعليم والتقييم الخاصة والمرتبطة بالتعليم الفنى والتكنولوجى.

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الاجتماع استعرض بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعات بإعداد الممتحنين أو المقيمين للمهارات لطلاب المجمعات التكنولوجية أو مؤسسات التعليم الفنى الأخرى، وآليات تفعيل هذا البروتوكول، وكذلك احاطة المجلس بموعد زيارة اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالى لمجمع أسيوط التكنولوجى المقرر لها الخامس من يناير الجارى للوقوف على مدى استعدادات بدء الدراسة بالمرحلة الثانية بالمجمع.

واختتم الأمين العام، بأن إدارة الصندوق حريصة على بدء تنفيذ البروتوكولات السالف ذكرها، فى أسرع وقت بالشكل الذى يحقق الهدف من إبرام هذه الاتفاقيات، متعهدا بأن يشهد العام الجديد تحقيق إنجازات جديدة للصندوق على جميع المستويات، كما يعكف الصندوق حاليا على إعداد خطة طموحة لعدة مشروعات يتم الإعلان عنها قريبا.

حضر الاجتماع مديرى المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالى والإدارى، ومكتب الدعم الفنى، والمكتب الإعلامى، ومكتب التخطيط والمتابعة.