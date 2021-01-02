بحضور العنانى.. الأقصر تحتفل بترميم 29 تمثالا للكباش فى معبد الكرنك

جدة - نرمين السيد - يشهد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، احتفال محافظة الأقصر بالانتهاء من ترميم 29 تمثالًا للكباش داخل معابد الكرنك، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.





وانتهت وزارة الآثار من ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك بعدما تبين أن التماثيل تعانى من ضرر ودمار نتيجة سوء نقلها وتخزينها فى تلك المنطقة فى سبعينيات القرن الماضى أثناء افتتاح عروض الصوت والضوء فىعهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وبلغ عدد التماثيل التى خضعت للترميم على أيدى مرممى منطقة آثار مصر العليا 29 تمثالًا، تقع فى الجهة الجنوبية للفناء الأول بمعبد الكرنك، وعددها 33 كبشًا قبل نقل 4 منها لتزيين ميدان التحرير وسط القاهرة مع مسلة من منطقة تانيس فى محافظة الشرقية، والتى تعود لعصر الملك رمسيس الثانى.

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