مساء اليوم.. قطع المياه عن عدة أحياء بمدينة الشروق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلم نظرا لاستكمال تنفيذ مشروع مرافق مركز خدمات المدينة 2، لإتاحة الأراضى للمستثمرين، وفى إطار الانتهاء من شبكات مياه الشرب الخاصة بقطع الأراضى وتجهيزها للربط على الشبكة الرئيسية. وأوضح رئيس الجهاز، وفقا لبيان صحفى، أن قطع المياه عن الأحياء "1 - 2 - 3 - شرق المناطق من 1 : 9 عمارات العائلى - منطقة النوادى اجتماعى - إسكان الشباب "الاجتماعى القومى" - التعاونيات - التعاونى - عباد الرحمن - أمون - الجيزة – سبرنجر". وأهاب رئيس الجهاز، بقاطنى المناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع الخط الساخن لتلقى شكاوى المياه والصرف على الرقم 15100.



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