الوزراء: لا صحة لارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

وتواصل المركز، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى أكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز، وأنه لا يوجد نقص فى الكميات المعروضة، مُوضحةً أن السعر الرسمى المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيها ولم يطرأ عليه أى تغيير، مُشيرةً إلى وجود وفرة فى الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز بالأسواق، حيث يتم طرح نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً للمواطنين، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية.
وفى سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة زيادة فى استهلاك الغاز الطبيعى على حساب مصادر الطاقة الأخرى، كما ارتفعت عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى خلال الـ 3 سنوات الماضية، حيث وصل عددها إلى 11.5 مليون وحدة سكنية حاليا، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية فى سبتمبر2017.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمى للوزارة petroleum.gov.eg.
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