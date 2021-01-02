تعيين 5843 شابا منهم 9 من ذوى القدرات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 5843 شابا، منهم 9 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9665 راغب عمل منهم 29 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 577 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.





وأوضح سعفان، فى بيان نشرته الوزارة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 386 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 340 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ136 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير إلى ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضى، بتلقى المديرية 323 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 102 شكوى مرحلة من شهر أكتوبر، تم بحث 247 شكوى منها، وتبين أن 84 شكوى مستوفاة، وتحرير 163 محضرا للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 178 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى، أجرت المديرية التفتيش على 510 منشأة، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة، وأسفر ذلك عن تحرير 130 محضرا، وبحث 111 شكوى عمالية، وعمل ندوة واحدة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب جددت المديرية 6 تراخيص، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ3 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.