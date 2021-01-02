لمنع التجمعات وتقليل أخطاء وشكاوى الفواتير.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك

ناشد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جميع المواطنين على مستوى الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد،ضرورة إتباع الطرق الآمنة والصحية التي تمنع الاختلاط أو انتشار فيروس كورونا،عن طريق تسجيل قراءة عداد الكهرباء الكترونيا ، وذلك أيضا لتقليل أخطاء وشكاوى فاتورة الكهرباء .

يقدم "دوت الخليج" لقرائه، كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون الحاجة لزيارة الكشاف.

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

http://www.moee.gov.eg/test_new/Home.aspx

2 - تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

أ : بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).

ب : بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

ج: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

3: يمكن أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.