فئة وحيدة مستثناة.. غدا بدء تطبيق قرار غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة

تبدأ الحكومة، غدا الأحد، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بفيروس كورونا فى مصر أكثر من 1000 إصابة يوميا، الأمر الذى يتطلب ضرورة تشديد التدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعى بين المواطنين.

في سياق متصل، أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستطبق اعتبارًا من يوم الأحد 3 يناير، ومن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا.

وأشار في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن القرار يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.

وتابع "أن المنشآت التي ستخالف قرارات مجلس الوزراء كالالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة ، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشآة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.