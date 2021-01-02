فئة وحيدة مستثناة.. غدا بدء تطبيق قرار غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة

في سياق متصل، أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستطبق اعتبارًا من يوم الأحد 3 يناير، ومن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا.
وأشار في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن القرار يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.
وتابع "أن المنشآت التي ستخالف قرارات مجلس الوزراء كالالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة ، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشآة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.
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