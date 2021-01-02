المحامين تواصل إجراءات انتخابات الفرعيات.. وإعلان أسماء المرشحين اليوم

تواصل نقابة المحامين إجراءاتها لاستكمال انتخابات النقابات الفرعية وفق الجدول المحدد لها، حيث لم يتخذ مجلس النقابة بقيادة النقيب رجائى عطية أي قرارات بشأن تأجيلها حتى الآن.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، اليوم السبت، الكشوف الأولية للمرشحين وفقا للجدول الزمني للانتخابات المعلن في وقت سابق بمعرفة اللجنة.
وبدأ تلقى أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، يوم 26 ديسمبر الماضي.
وتبدأ اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل بعد الفصل في الطعون والتظلمات.
وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.
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