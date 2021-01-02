نقابة الصحفيين تبدأ صرف الكمامات المجانية لأعضائها

تبدأ نقابة الصحفيين اليوم، فى صرف الكمامات الطبية المجانية التى حصلت عليها من جامعة دمنهور، بواقع ١٠ قطع لكل عضو . وكان قد تسلم الكاتب الصحفى خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ١٥ ألف كمامة طبية هدية للصحفيين من د عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور. وأضاف ميرى فى بيان سابق ان ذلك تقديرا من جامعة دمنهور لدور الصحفيين المهم فى مواجهة جائحة كورونا وتم تسليمها للنقابة.

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