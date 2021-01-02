فاتورة الكهرباء .. وإرشادات هامة لخفض الاستهلاك في فصل الشتاء

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محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر فاتورة الكهرباء من أكبر الأعباء المالية التي تواجه الكثير من المواطنين خاصة مع رفع الدعم عن الوقود والطاقة منذ بدء القرارات الإصلاحية التي تطبقها الدولة، وبالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وحلول فصل الشتاء والاتجاه إلى استخدام الأجهزة التي تعمل على تدفئة الجو، أصبح استهلاك الكهرباء عالياً في العديد من المنازل وبالتالي تصبح فاتورة الكهرباء في مستوى أعلى عما كانت عليه.
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عدد من الإجراءات والخطوات التي يمكن للمواطنين عند اتباعها خفض الاستهلاك للكهرباء وبالتالي انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء والبقاء في منظومة الدعم بدون التسبب في التأثير على أسلوب الاستهلاك الضروري واللازم للمستهلك.
إرشادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لخفض فاتورة الكهرباء الشهرية
قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الإرشادات التي من شأنها العمل على تخفيض استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء ومن أهم تلك الإرشادات ما يلي:
- استخدام التكييف في تسخين الهواء هو أمراً يستهلك الكثير من الكهرباء لذلك يجب التأكد من إحكام إغلاق منافذ الهواء من أبواب ونوافذ، مع التأكد من نظافة الفلتر الخاص بالهواء في جهاز التكييف وغلق النوافذ قبل البدء في تشغيل التكييف بوقت لا يقل عن ربع ساعة على الأقل وضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة.
- الدفاية الكهربائية تستخدم الكثير من الكهرباء ولها الكثير من المخاطر لذلك يجب التأكد من الوصلات الكهربائية والاسلاك وشراء علامة تجارية معروفة والبعد عن العلامات المجهولة الهوية، ويجب التأكد من غلق النوافذ الأبواب جيداً لمنع تسرب الهواء الساخن.
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