موعد مباراة الزمالك اليوم

يستضيف فريق إنبي اليوم فريق الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة حيث يحتل الفارس الأبيض في ترتيب الجدول المركز الرابع ويمتلك 7نقاط بينما فريق إنبي يحتل المركز 13 برصيد 4نقاط ، حيث عاد الثنائي طارق حامد وعبدالله جمعة المتعافيين من فيروس كورونا.

غيابات الزمالك

ويغيب عن صفوف الأبيض المصري كل من مصطفى محمد، وفرجاني ساسي، ومحمد أوناجم، ومحمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد عبدالسلام، ويغيب التونسي ساسي، عن اللقاء بسبب شكواه من إصابة في العضلة الضامة.

وشهدت قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، وغياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا.

وقد طالب باتيشكو المدرب الفني لفريق الزمالك لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز فى مباراة اليوم وحذرهم من خطورة فريق إنبى خاصة أنه من الفرق التى تبحث عن تعديل النتائج الأخيرة لتحسين وضعها فى جدول الدورى ولن يكون فريق إنبى خصما سهلا ،حيث تم تجديد عقود لاعبو الزمالك مثل شيكابالا لمدة سنتين بدون شروط ويوسف اوباما لمدة 3مواسم وحارس الزمالك محمود جنش حتي تاريخ 2024.

تشكيل الزمالك اليوم "المتوقع"

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.أمامه الرباعى حازم امام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش واحمد فتوح.أمامهما الثنائى إمام عاشور وطارق حامد.وفى الهجوم الرباعى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد.

بينما يضم تشكيل إنبي المقرر خوض مباراة اليوم به:

محمود جاد.

على فوزى، رامى صبرى، عبد الرحمن عامر، كريم طارق.

محمد مرسى وحامد إسماعيل وهشام عادل ودينو بيتر وكريم فؤاد.

مصطفى عادل.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك انتصر علي فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الثالتة التي أقيمت على استاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز.

ويمتلك الزمالك في رصيده في بطولة الدوري المصري 12 بينما يمتلك نظيره الأهلي 42 كأكثر فريق في الدوري المصري يحصد بطولة الدوري المصري .

وكان من المقرر إقامة مباراة القمة بين الفارس الأبيض والنادي الأهلي يوم 28 ديسمبر الماضي ولكن أعلن الاتحاد المصري تأجيل المباراة بسبب دواعي أمنية ولم يحدد بعد موعد القمة.

