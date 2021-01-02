العملات- ارشيفية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 2-1-2021، استقرت أسعار الشراء والبيع وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات اليوم في البنوك بسبب عطلتها الرسمية، إلا أن هناك بحث بصفة مستمرة من قبل المستثمرين لمعرفة آخر الأسعار وفقًا لتاريخ آخر تعامل يوم الخميس المنصرم.
دوت الخليج يرصد أسعار العملات العربية والأجنبية وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
سجل سعر الدولار الامريكي للشراء 15.66 جنيه، أما سعر البيع وصل إلى 15.79 جنيه.
بلغ سعر اليورو للشراء 19.22 جنيه، أما سعر البيع وصل إلى 19.40 جنيه.
حقق الجنية الإسترليني 21.37 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الكندي 12.29 جنيه، وسعر البيع 12.40 جنيه.
وحقق سعر الكرون الدانمراكي 2.58 جنيه، وسعر البيع 2.60 جنيه.
أما سعر الكرون النرويجي وصل إلى 1.83 جنيه، وسعر البيع 1.85 جنيه.
بلغ سعر الفرنك السويسري للشراء 17.78 جنيه، و17.93 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم
سجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وحقق الدينار الكويتي 51.46جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الاماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
ووصل سعر دينار البحرين إلى 41.54 جنيه للشراء، و41.91 جنيه للبيع.
كانت أسعار العملات العربية والأجنبية قد شهدت حالة من التذبذب على مدار عام 2020، بسبب طبيعة الأزمات التي عاشها العالم أجمع بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أثر على الاقتصاد العالمي والمصري، لتتغير أسعار العملات تبعًا لتلك الأحداث العالمية.
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