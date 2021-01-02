أغنية دوت الخليج حرة لـ أحمد جمال.. كلماتها وكواليسها (فيديو)

لا جدال فى أن أغنية دوت الخليج قد حققت نجاحًا كبيرًا وبارز فى مصر والوطن العربى، والمتطلع إلى نسب المشاهدة على " يوتيوب"، سيتحقق من الأرقام التى تخطت ملايين المشاهدات، على العمل الغنائى للفنان أحمد جمال، والذى قدمها أيضًا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب، ونستعرض معكم فى التقرير التالى أبرز التفاصيل المتعلقة بالأغنية:

كلمات أغنية دوت الخليج

نستعرض معكم كلمات أغنية "دوت الخليج"، للفنان أحمد جمال، فى التقرير التالى، وهى مرتبة وفقًا لتسلسلها الذى غناها به:

قالولي في جملة واضحة حط اسم مصر جاوبت بحسن نية الجملة هي دوت الخليج

قالولي ارسم عالمها سرحت واتخيلت قصر عليه حراس كتير في وسطهم خطين ونسر

دوت الخليج تحيا وعيونها ملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه

دوت الخليج حرة تحيا الف مرة تحيا مهما يجرا لنهاية الحياة

عروسة لا بسة طرحة جاية لينا من بعيد

وحاسة كل خطوة عارفة هي رايحة فين

بتبسم بفرحة وهي جاية من بعيد

وبتشاور لبكرة ادخلوها امنين

دوت الخليج تحيا وعيونها تملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون تجاه

دوت الخليج حرة تحيا الف مرة تحيا مهما يجرا لنهاية الحياة

دوت الخليج تحيا وعيونها تملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون تجاه

دوت الخليج حرة تحيا الف مرة تحيا مهما يجرا لنهاية الحياة

كواليس أغنية دوت الخليج

كان الفنان أحمد جمال، قد كشف عن كواليس الأغنية الوطنية "دوت الخليج"، الذى تحتل مكانة بارزة على قائمة الأغانى الوطنية الأكثر انتشارًا، وقال فى تصريحات صحفية:" فاجئنى الملحن الكبير،عمرو مصطفى، باتصال هاتفى، أكد لي فيه بضروره التوجه إليه فى أسرع وقت، وعندما وصلت إلى منزله، أسمعنى كلمات الأغنية المميزة، وعلى الفور قمت بغنائها، وبدأنا فى التسجيل ، وذلك لإحساسى إنها مناسبة تمامًا معي.

وتابع خلال حديثه:" الأغنية تمت كتابتها منذ عامين، ولاقت عندي إحساس مميز، وأعجبتنى للغاية، وعلى الفور قررت التصوير وتقديمها خلال مسلسل الاختيار، الذى قدمه الفنان أمير كرارة، الحلقة 28.

فيديو أغنية دوت الخليج

نقدم إلى جمهورنا ومتابعينا فيديو للأغنية كانت أمام الرئيس السيسي فى إحدى مؤتمرات الشباب، وألقاها المغنى أحمد جمال.