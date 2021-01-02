فى إطار عظة الأحد.. البابا تواضروس يلقى غدا كلمة عبر قناة ON

جدة - نرمين السيد - يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





ويتناول البابا تواضروس، شرح قداس الأحد الرابع من شهر كيهك. يذكر أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، وقسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء فى فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها فى مارس الماضى. صرح بذلك المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك".

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