صور.. صناع الخير تقدم خدماتها الإنسانية لنصف مليون مواطن فى 2020

جدة - نرمين السيد - وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، وفقا لبيان صحفى، أن المؤسسة وخلال 2020 شاركت الدولة المصرية فى مجابهة الخطر الأكبر الذى واجهة البشرية جمعاء وهو فيروس كوورنا بهدف دعم الشرائح الأكثر تضررا من انتشار الفيروس.

وأطلقت المؤسسة مبادرة إنسانية رائدة تحت عنوان "حماية" هدفت إلى دعم هذه الشرائح من خلال توزيع حقائب الوقاية من الفيروس وكراتين المواد الغذائية وتوزيع مبالغ مالية على العمالة غير المنظمة والشرائح التى فقدت دخلها بسبب انتشار الفيروس، وعلى دور الأيتام والمسنين على مستوى الجمهورية.

وتابع: استفاد من المبادرة 70 ألف أسرة مصرية بواقع 350 ألف مواطن مصرى وشاركت فى المبادرة مؤسسة ساويرس للتنمية وسى اس ار ايجبت والمصرف المتحد والشركة المصرية للاتصالات وشركة فايزر للأدوية وشركة باير للأدوية وعدد من المؤسسات الكبرى.

وأوضح زمزم، أن صناع الخير أيضا شاركت فى قافلة صندوق تحيا مصر الإنسانية الكبرى التى انطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وهدفت لرعاية مليون مواطن، وقامت صناع الخير خلالها بتوزيع 200 طن مواد غذائية جافة، و60 طن دواجن مجمدة و23 ألف قطعة ملابس على 20 ألف أسرة بواقع 100 ألف مواطن فى قرى ونجوع أربع محافظات، هى محافظات الشرقية، والغربية، والبحيرة.

وأشار زمزم إلى أن صناع الخير شاركت مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية فى تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" لسداد غرامات مخالفة البناء عن الأسر غير القادرة حيث سددت الغرامات عن 2051 حالة فى 20 محافظة.

من جانبه أكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة وخلال عام 2020 واصلت جهودها فى إعادة إعمار القرى الأشد احتياجا، حيث نجحت فى الانتهاء من تنمية وتطوير أربع قرى مصرية ضمن مبادرة حياة كريمة وهى قرى الشهامة بأسوان والخرطوم وعبدالحليم محمود بالبحيرة وسمطا بحرى بقنا ونفذت فى هذه القرى إعادة إعمار للمنازل المتهالكة وقدمت خدمات طبية نوعية.

كما قامت ومن خلال مبادرة قرى الأمل بإعادة إعمار قرية السدح بالفيوم كأول قرية يتم إعادة إعمارها تخليدا لذكرى شخصية عامة راحلة وهو الاقتصادى الراحل محسن عادل وبالتعاون مع مؤسسة الجود الخيرية وتم داخل القرية تسليم مشروعات تنموية صغيرة وتقديم خدمات طبية نوعية لأهالى القرية.

وأطلقت صناع الخير مبادرة لدعم صغار الصيادين بقرية سمطا بحرى بقنا بالتعاون مع بنك القاهرة حيث سلمت 30 أسرة 30 مركب صيد مجهز وأنشأت ثلاجة لحفظ الأسماك بالقرية ونفذت توسعات بمصنع المؤسسة للنول بقرية دار السلام بالفيوم ليستوعب عمالة أكبر من أهالى القرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 5 آلاف أسرة بواقع 25 ألف مواطن.

وأضاف عبدالفتاح أن صناع الخير وخلال 2020 واصلت تقديم خدماتها الطبية النوعية فى مجال العيون من خلال مبادرتها "عنيك فى عنينا" للواقية من العمى بالتعاون مع اوركيديا للصناعات الدوائية و"أولادنا فى عنينا" لدعم أطفال المدارس فى مواجهة مشكلات الإبصار والانميا والتقزم بالتعاون مع المصرف المتحد وأطلقت عدد من القوافل ضمن هذه المبادرات.

وأوضح عبدالفتاح، أن صناع الخير أطلقت مبادرة "طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية وبخاصة فى قرى مبادرة حياة كريمة وتم خلال المبادرة تم توقيع الكشف على 30 ألف مواطن فى 100 قرية مصرية من القرى الأشد احتياج وهى قرى مبادرة حياة كرمية فى مرحلتيها الأولى والثانية وتم إجراء تدخلات جراحية لعدد 1200 حالة وذلك بالتعاون مع شركة باير للأدوية.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه وخلال عام 2020 أيضا أطلقت صناع الخير مبادرة "لمسة خير" كمبادرة إنسانية رائدة لعلاج الأمراض الجلدية بالتعاون مع بنك مصر لمدة خمس سنوات وتحت إشراف الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقا كما أطلقت خلال عام 2020 مبادرة نبض حياة لعلاج مرضى القلب غير القادرين.

وأضاف عبدالفتاح، أن صناع الخير تابعت تنفيذ مبادرة صناع الدفا لتوزيع بطاطين الشتاء حيث نجحت فى توزيع 20 ألف بطانية على الأسر المستحقة فى 6 محافظات، ومبادرة "فرحة" لزواج الفتيات اليتيمات حيث قدمت دعمها لعدد 500 فتاة يتيمة فى 11 محافظة بواقع شيك بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل فتاة، ومبادرة شريان حياة لتوصيل مياه الشرب النقية إلى منازل الأسر الأكثر احتياجا حيث نجحت فى تنفيذ 1500وصلة مياه شرب نقية لـ1500 منزل.