سعفان يتابع حالة الصيدلى المصرى المعتدى عليه بالسعودية

جدة - نرمين السيد - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن كثب مع مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض، تعرض صيدلى مصرى يدعى أحمد محمد أبو غنيم، مقيم بالمملكة العربية السعودية، ويعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة حى الثمامة بالرياض، لحادث اعتداء بالسب والضرب من بعض الأشخاص.





وأكد وزير القوى العاملة، أن حقوق الصيدلى المصرى الذى تعرض لحادث اعتداء بالسب والضرب بالمملكة محفوظة، كاشفا أنه تواصل مع مكتب التمثيل العمالى بالرياض للتواصل مع الصيدلى المصرى وأبلغه تمنيات الوزير له بالشفاء العاجل ومتابعة قضيته والوقوف بجانبه لحين الحصول على كافة حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء بالتنسيق التام مع القنصلية والمستشار القانونى بالسفارة وتقديم الدعم اللازم للصيدلى.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، كشف فيه عن تفاصيل حادث اعتداء بعض الأشخاص على الصيدلى المصرى أحمد محمد أبو غنيم والذى يعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة حى الثمامة بالرياض، حيث كان الصيدلى يعمل بالفترة المسائية ودخل أحد الأشخاص يطلب صنف دواء فاعتذر له الصيدلى بأنه غير موجود فأعطاه صورة الدواء على الموبايل، ظنا منه أن الصيدلى لم يتحقق من اسم الدواء المطلوب فكرر الصيدلى اعتذاره لعدم وجود الدواء المطلوب فما كان من الشخص إلا التطاول اللفظى والسباب للصيدلى وغادر الصيدلية.

وتابع الملحق العمالى سرده للواقعة فى تقريره للوزير قائلا إن الشخص عاد مرة أخرى للصيدلية وبصحبته 5 أشخاص مستقلين سيارتين تحملان أرقام دولة الكويت وقاموا باستدراج الصيدلى إلى خارج الصيدلية مدعين رغبتهم فى الاعتذار وتسوية الخلاف السابق وبحسن نية من الصيدلى خرج معهم ليفاجأ بأحدهم يعتدى عليه بسلاح أبيض، وقاموا جميعا بالاعتداء عليه، والذى حاول الدفاع عن نفسه وبعد الاعتداء عليه فروا جميعاً هاربين تاركين الصيدلى مصابا بجروح خطيرة.

وحضرت الشرطة السعودية وتم تفريغ الكاميرات بالصيدلية لمعرفة هوية المعتدين وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4294500790 مركز شرطة الثمامة وجارى البحث عن الجناة.

وتم نقل الصيدلى إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وأصبحت حالته مستقرة نظراً لسطحية الجروح ، وتم إعداد تقرير طبى عن حالته الصحية وجارى المتابعة أولا بأول من قبل مكتب التمثيل العمالى بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض.