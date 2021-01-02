بعد سقوط أجزاء منه.. إخلاء عقار مكون من 6 طوابق بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى غرب، يفيد سقوط أجزاء من عقار رقم 57 شارع نظام متفرع من الأمير لؤلؤ بمنطقة الورديان، وانتقل مسؤولى الحى إلى موقع العقار.
وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضى و5 طوابق علوية، وانهيار سقف حجرة بالطابق الرابع على الطابق الثالث، وذلك دون حدوث أى إصابات.
وأصدرت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، قرارا بإخلاء العقار بالكامل من السكان، والبالغ عددهم 11 أسرة بواقع 26 فردا، دون المنقولات، وذلك لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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