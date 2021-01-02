إنشاء أول كرسى لليونسكو بجامعة الإسكندرية فى مجال التراث المغمور بالمياه

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وأودرى أزولاى، مدير عام منظمة اليونسكو، اليوم السبت، اتفاقية لإنشاء كرسى اليونسكو الجامعى فى مجال التراث الثقافى المغمور بالمياه، ومقره مركز الآثار البحرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.





وأوضح قنصوه، أن كراسى اليونسكو الجامعية بمثابة مشروعات مشتركة ما بين مؤسسات التعليم العالى ومنظمة اليونسكو، وذلك من أجل تعزيز المعرفة والتعليم والبحث فى أحد المجالات الذى يمثل أولوية بحثية مشتركة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن برنامج كراسى اليونسكو الجامعية لمؤسسات التعليم العالى توفر منصة للحوار وفرص لتبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولى.

وأشار إلى أن كرسى اليونسكو يعمل كمركز تميز يساهم في بناء قدرات مؤسسات التعليم العالى من خلال تبادل المعارف، وتشجيع التعاون الدولى فى إطار التنمية المستدامة.

ولفت رئيس الجامعة، أن كرسى اليونسكو الجامعى فى التراث الثقافى المغمور بالمياه يديره الدكتور عماد خليل، أستاذ الآثار البحرية وعضو اللجنة الاستشارية العلمية والفنية لمنظمة اليونسكو.

ويهدف كرسى اليونسكو فى مجال التراث الثقافى المغمور بالمياه إلى رفع الوعى العام بذلك التراث، لا سيما فى البلدان العربية والإفريقية، وتشجيع الدول على الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه.

كما يهدف إلى بناء كوادر متخصصة فى مجال الآثار البحرية والغارقة، وتقديم الاستشارة العلمية والفنية لمختلف الجهات المعنية بالتراث الثقافى الغارق، بما فى ذلك البحث، والتوثيق، والحفظ والعرض العام.

ومن ناحية أخرى، يعقد المشروع دورات تدريبية إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال الآثار المغمورة بالمياه، والسعى نحو إدخال هذا التخصص ضمن المقررات الجامعية فى المنطقة، إلى جانب التعاون مع مختلف المنظمات المعنية بالتراث مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

يذكر أن هناك 833 كرسى جامعى لليونسكو فى 114 دولة.