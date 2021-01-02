محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لأعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذى يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الانجازات التى حققتها مصر على الصعيد الثقافى والحضارى.
وأضاف المحافظ أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعاُ مع أعضاء اللجنة الدائمة المشرفة على مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وتابع المحافظ، انتهاء الأعمال التى تم تنفيذها بالمدخل الرئيسى للمنطقة والاستراحة والطريق السياحى، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر فى المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحى.
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