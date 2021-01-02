جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، جداول الأسبوع الثانى عشر للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا"، فى الفترة من يوم الأحد 3 يناير حتى السبت 9 يناير 2021.





واوضحت الوزارة أن تردد القناة 12303 أفقى / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 5/6. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من اليوم، كما وجه بإجراء امتحانات المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل بنظام التابلت. وأصدر الرئيس توجيها بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام فى حالة استقرار أعداد الإصابات بكورونا، أو تأجيلها للعام الدراسى الثانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول حصص قناة مدرستنا حتى 9 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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