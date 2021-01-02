رئيس البرلمان ينعي الكاتب وحيد حامد‎

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكاتب وحيد حامد، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلون. كما نعى رئيس مجلس النواب، شقيق النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته . وقال رئيس مجلس النواب: «نتقدم بخالص المواساة والتعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

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