التعليم: توقف الدراسة من اليوم فى المدارس وحتى 20 فبراير المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بدءا من اليوم السبت لن يذهب أى طالب إلى المدرسة، قائلة: مفيش مدرسة حتى يوم 20 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الطلاب يستكملوا العام الدراسى أون لاين حتى 15 يناير الجارى، ثم يدخلون فى إجازة نصف العام من يوم 16 حتى 20 فبراير المقبل.

وشددت الوزارة على عدم ذهاب أى طالب إلى المدرسة لأن المدارس لن تستقبل أى طلاب بداخلها حتى فى مجموعات التقوية لمنع التجمعات نهائيا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون إجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير الجارى.

وكانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.