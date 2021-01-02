مجانا..الزراعة: قوافل بيطرية لفحص وعلاج مواشي صغار المزارعين

انطلقت بالقوافل البيطرية لعلاج مواشى صغار المزارعين والمربين مجانا في القرى والنجوع ومن أجل الحفاظ على الثروه الحيوانيه وتطبيق برامج التحسين الوراثى. كما تم نقل التكنولوجيا الحديثه للعمل الحقلى وربط نتائج الأبحاث العلميه بالتطبيق العملى انتقلت قافلة من باحثى معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بالهرم الي اسوان وقنا وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني تحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية . يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية . وصرح د هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة قامت بزيارة قرية أبو الريش بمحافظة اسوانحيث تم إجراء الفحص التناسلي 61 حيوان لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسليه وفحص وعلاج الطفيليات الداخليه والخارجين والأمراض الباطنيه والعمليات الجراحيه لعدد 617 حيوان وباجمالي678 حيوان ‏ ‏وفي قرية الدهسه فرشوط بمحافظة قنا‏ تم إجراء الفحص التناسلى لعدد111 حيوان لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسليه وفحص وعلاج الطفيليات الداخليه والخارجيه والأمراض الباطنيه وإجراء العمليات الجراحيه لعدد716 حيوان باجمالى 827 حيوان

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