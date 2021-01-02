منخفض جوي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس الغد الأحد، سيكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا والرياح معتدلة. ويبقى الطقس ما بين الدافئ ومائل للدفء نهارا على محافظات الصعيد شديد البرودة ليلا يصاحب شبوة مائية كثيفة صباحا على الطرق والرياح معتدلة. ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان، وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى 21 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11.

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